أمير قطر : يجب اتخاذ إجراءات وتدابير قوية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - قال الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، إنه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير قوية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، متابعا:"عازمون على فعل ما يلزم للحفاظ على السيادة ومواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية:" إسرائيل قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة مقترح لوقف إطلاق النار".

وأشار أمير قطر إلى أن إسرائيل تهدف إلى إفشال المفاوضات التي لا تمثل لها إلا وسيلة لاستمرار الحرب

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة. معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.