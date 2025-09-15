احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: العدوان على السيادة القطرية تجاوز كل مبدأ حضاري وإنساني، متابعا: "الهجوم على الوسطاء "خسّة وجبن" والتفاخر به سقوط أخلاقي كبير".

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية في قطر بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "رسالتنا للمجتمع الدولي هي "كفى صمتا" على جرائم إسرائيل".

شدد على أن رسالة القمة إلى المجتمع الدولي وهي عدم السكوت عن الإجرام الإسرائيلي وفرض شريعة الغاب.

وتابع أحمد أبو الغيط: "نجدد التضامن التام مع قطر وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها".

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة. معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

