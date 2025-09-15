الرئيس السيسى: إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة للاعتداءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وفى بداية كلمته، عبر الرئيس السيسى، عن خالص التقدير، لأخيه الشيخ "تميم بن حمد آل ثانى"، ودولة قطر الشقيقة، على استضافة هذه القمة المهمة، والتى تنعقد فى توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، التى تسعى إسرائيل لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار فى المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولى.