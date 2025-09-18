انطلاق منتدى رجال الأعمال المصرى الأسبانى بحضور ملك أسبانيا ورئيس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:36 صباحاً - انطلقت فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الأسبانى بحضور جلالة ملك أسبانيا ورئيس الوزراء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ترأس أمس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

نظم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية صباح اليوم بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة صدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين السيد علاء قاسم، أمينا عاما جديدا لمجلس الوزراء خلفا للسيد أسامة سعد، الأمين العام السابق، الذي حرص المجلس على تكريمه اليوم بعد مسيرة عطاء وطنية امتدت لعدة سنوات في تولي مهام كبرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.