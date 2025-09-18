رئيس وزراء قطر يعرب عن امتنانهم للموقف المصرى بعد العدوان الاسرائيلى الغاشم على الدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشقيقة، اليوم الخميس، وذلك فى اطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن امتنانهم للموقف المصرى الداعم لقطر بعد العدوان الاسرائيلى الغاشم على الدوحة، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين. وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشان التطورات فى قطاع غزة، وتقييم التداعيات الوخيمة للعمليات الاسرائيلية فى غزة.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف او فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.