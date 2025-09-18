بمشاركة 400 هجين تمثل 5 محافظات.. مهرجان الهجن يختتم فعالياته بالعريش لجانب معارض للصقور والأزياء والتراث (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 05:21 مساءً -

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مهرجان سباقات الهجن ، التي أقيمت على مسارات مضمار نادي العريش الرياضي بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء بعد انطلاقها أمس الثلاثاء بحضور شعبي ورسمي وعربي بحضور الوفد القطري برئاسة الشيخ علي بن عبدالله آل ثان

وسلم المستشار عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، جوائز السباقات لأصحاب الهجن الفائزة في أشواط السباقات التي بلغت 22 شوطًا، وشارك فيها 400 من الهجن من خمس محافظات مصرية.

وحسب الدكتور مهدي سالم ، مدير المهرجانات بالاتحاد المصري الهجن أن أشواط السباق تضمنت : "اللبانة، أبكار، قعدان، أول صريمة بكار، أول صريمة قعدان، ثاني صريمة، ثنايا، حراير، عباديات، زمول، زمول حراير، زمول عباديات"، بجانب 3 أشواط تراثية للراكب البشري.

وأكد مدير البطولات في الاتحاد المصري للهجن، علي مشاركة 400 جملا من مختلف الأعمار بالسباق، الذي يستمر لمده يومين ويشمل 22 شوطا في مختلف الأعمار ، بجانب مشاركة 5 محافظات مهتمة برياضة الهجن في المهرجان وهي ، شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس و الشرقية وبمشاركة 13 قبيلة بدوية.

و أشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات فى الاتحاد المصري للهجن الى أن سباق الهجن يعمل على الرواج السياحى لمحافظة شمال سيناء ، الى جانب الرواج الاقتصادى للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية ، وتوفير فرص عمل للشباب.

و قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن سيناء شهدت عرسًا رياضيًا بمهرجان الهجن، حيث امتزجت الأصالة بالعراقة، وعلى هامش الفعاليات تم استعراض صقور سيناء في لوحة جسدت العزة والكبرياء.

أضاف المحافظ : اليوم شهدت سيناء عُرسا رياضيا بمهرجان الهجن حيث امتزجت الأصالة بالعراقة وعلى هامش الفعاليات تم استعراض صقور سيناء في لوحة جسدت العزة والكبرياء. وشرفنا بالحضور الوفد القطري برئاسة معالي الشيخ علي بن عبدالله آل ثان . مؤكدًا أن :"مصر كانت وستظل دائمًا أرض القوة والاستقرار وملتقى الأصالة والتراث ".

ولفت" مجاور " إلى توسع فكرة السباق لتشمل فعاليات موازية ذات طابع تراثي، منها معرض للصقور، ومعرض للمنتجات اليدوية التراثية والأغذية السيناوية، ومعرض للأدوات التي استخدمها أبناء البادية في حياتهم، وكذلك مشاركة مديرية الثقافة بالفرق الفنية ذات الطبيعة السيناوية.

وأشار إلى تشرف المحافظة بحضور الوفد القطري برئاسة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائمًا أرض القوة والاستقرار وملتقى الأصالة والتراث.

و أوضح يوسف القرم، مدير نادي الهجن الرياضي في غرب العريش، أن الشكل الحضاري للمهرجان تحقق بتكاتف الجهود من كل المديريات، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، مما أكسب المهرجان نجاحًا وتميزًا.

واقيم على هامش مهرجان الهجن ، معرض الصقور والصيد، بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش. حيث أكد المحافظ خالد مجاور ، أن المعرض يقام لأول مره في محافظه شمال سيناء، لافتًا إلى أن رياضة صيد الصقور من الرياضات التراثية التي تنتشر في البوادي العربية، والتي تحافظ على العادات والتقاليد.، حيث ضم المعرض عدد من الصقور ذات الأنواع المختلفة مثل البارشون والكراك والشاهين.

أكد سلمان سعد، أحد المهتمين برياضة صيد الصقور، على سعي عدد من المهتمين بهذه الرياضة انشاء ناد للصقور، للحفاظ على الموروث والعادات والتقاليد الأصيلة.

وأشار سعد إلى أن أسعار الصقور تبدأ من 500 جنيها وتصل إلى مليون ونصف مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه الرياضة متوارثة عن الآباء والأجداد. ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه في محافظه شمال سيناء، حيث يجمع تحت مظتله محبي الصقور وهواة الصيد والأنشطة المرتبطة به بشمال سيناء.

كما شارك الهلال الأحمر المصري ، فرع شمال سيناء في معرض الصناعات اليدوية ضمن فعاليات مهرجان سباق الهجن بمدينة العريش، وذلك بمنتجات أبدعتها أيادي السيدات السيناويات بعد أن تلقين التدريب والعمل ضمن مبادرة "اتعلم صنعة".

وشارك خبير التراث البدوي خالد ابو ماشي بمعرض التراث البدوي السيناوي تضمن بيت الشعر التقليدي الذي يعد البيت الأساسي البدوي في بادية سيناء ومكان الإقامة والإعاقة لجانب عدد من الازياء البدوية للرجال والنساء وأدوات الطعام والشراب التي يستخدمها البدوي في يومياته المعيشية لجانب ادوات صنع القهوة والزراعة.

وقد جاءت هذه المشاركة بهدف إبراز مهارات السيدات ودعمهن في تحويل ما تعلمنه إلى مصدر دخل مستدام، وتشجيعهن على الاستمرار في هذا المجال.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، اليوم الأربعاء، مهرجان سباق الهجن في مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور وفد قطري رفيع المستوى برئاسة علي بن عبد الله آل ثان، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد المحافظ، على أن المهرجان يقام على مدار يومين بمناسبة بدء احتفال محافظة شمال سيناء بذكري انتصارات السادس من اكتوبر.

وأشار المحافظ إلي أن العادات والتقاليد تعد أحد الأسباب الرئيسية في ثبات أبناء القبائل علي الأرض والحفاظ عليها برغم ما مرت به محافظة شمال سيناء.

وأعلن المحافظ عن أحياء الرياضات التراثية ، ومن بينها رياضة الهجن والتي تعمل علي التالف بين القبائل البدوية ، وتثبيت أواصر الوطنية ، بجانب الرواج الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي الاهتمام بتلك الرياضة ودعمها، مشدداً على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.