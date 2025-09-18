يوم أسود على إسرائيل .. مقتل ضباط وحنود فى عمليات ضد الاحتلال بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 06:33 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين قتلا وأصيب 8 بانفجار عبوة ناسفة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة.

فى المقابل قالت مواقع إسرائيلية، إن عدد قتلى العملية 4 بعضهم في حالة خطرة، وأفادت بأنهم قتلوا في منطقة جنوب رفح الفلسطينية، والتي من المفترض أنها تُعد منطقة آمنة لقوات جيش الاحتلال.

ووفقا لموقع حدشوت بزمان الإسرائيلي فإن القتلى هم قائد سرية وضابطان وسائقهم.

على الصعيد ذاته، نقلت شبكة القدس الإخبارية عن منصات للمستوطنين تنفيذ المقاومة كمينا في شمال قطاع غزة مع ورود أنباء عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

من ناحية أخرى، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية مقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار على جسر الملك حسين قرب الحدود مع الأردن.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن المشتبه به في هذا الحادث تسلل في شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن وفتح النار، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين.

وتأتي هذه العمليات وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات المقاومة الفلسطينية أسر جنود خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، هذا الشهر قتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مواقع إسرائيلية، إن عبوة ناسفة ألقيت على طاقم الدبابة، كما أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة، مما أسفر عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها.

وتأتي عمليات المقاومة هذه في ظل حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

كما بدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس الماضي الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2″، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.