اعتماد قرار مصري يطلب إخضاع جميع المنشآت النووية بالشرق الأوسط لنظام الضمانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - اعتمدت الدورة الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدت 120 دولة القرار المصري في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه.

يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.