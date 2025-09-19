روي فيتوريا يقترب من العودة إلى مصر لتدريب الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - كشفت تقارير إعلامية برتغالية، عن أن روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر ونادي باناثينايكوس اليوناني بات قريبًا من العودة إلى مصر لمواصلة مشواره التدريبي.

روي فيتوريا مرشح لتدريب الأهلي

وذكر موقع "sport Informa" البرتغالي، أن روي فيتوريا قد يعود للعمل مجدداً في مصر عبر بوابة النادي الأهلي الذي لا يزال يبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي خلفاً للأسباني خوسيه ريبيرو.

وأضاف، "روي فيتوريا المدرب البرتغالي بلا نادٍ منذ رحيله عن فريق باناثينايكوس، والذي تولى تدريب منتخب مصر بين عامي 2022 و2024، قد يقود تدريب الأهلي أكثر الأندية تتويجاً بالبطولات الذي يقدم موسماً مخيبًا للآمال في مسابقة الدوري المصري"، موضحًا أن عماد النحاس يقود الفريق بشكل مؤقت في الفترة الحالية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية عن تلقي الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديا الهلال السعودي وبيراميدز، عرضًا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

أوضحت شبكة "ESPN" العالمية، أن عرض الأهلي لم يكن الوحيد الذي تلقاه رامون دياز مؤخراً، في ظل رغبة منتخبا فنزويلا وبيرو في التعاقد معه خلال الفترة القادمة، علماً بأن المدرب الأرجنتيني ونجله حاليًا من دون نادٍ.