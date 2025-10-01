نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يسقط أمام شباب الأهلي بهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص مباراة الاتحاد أمام شباب الأهلي

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي ونظيره شباب الأهلي الإماراتي برتم سريع وارتطمت كرة يوري سيزار بالعارضة في الدقيقة 2 وسجل سعيد عزت اللهي صنعه له كارتابيا وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وكان الشباب قريب من الهدف الثاني لكنه لم يستطيع وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي ونظيره شباب الأهلي الإماراتي برتم هادئ نسبيا وخرج أحمد الجليدان ونزل روجير فيرنانديز بديلا له في الدقيقة 60 وسجل فيرنانديز الهدف الأول للاتحاد والتعادل في الدقيقة ذاتها ولكن تم الغاؤه للتسلل وخرج الأميري للإصابة القوية ونزل مؤنس دبور بديلا له في الدقيقة 83 وانتهت المباراة بينهم 1/0.

وأصبح العميد في المركز 11 دون نقاط حيث هزم مرتين بينما يأتي شباب الأهلي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط حيث تعادل مره وفاز أمام الاتحاد.

