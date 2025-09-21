الرياض - كتبت رنا صلاح - يطوي الوطن العربي ومعه النصف الشمالي من الكرة الأرضية فصل الصيف فلكياً مع نهاية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 بعد أن استمر 93 يوماً، ليبدأ فصل الخريف رسمياً غداً الاثنين 22 سبتمبر وفقاً لما أكدته الجمعية الفلكية بجدة.

الاعتدال الخريفي يعلن نهاية الصيف وبداية فصل جديد غداً

وأوضح التقرير أن دخول الخريف لا يعني انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر، إذ يطرأ التغيير بشكل تدريجي خلال الأسابيع التالية ليصبح ملموساً مع حلول شهر نوفمبر المقبل، حيث تبدأ الأجواء في الاعتدال والانخفاض تدريجياً.

ويتميز فصل الخريف بكثرة تقلباته الجوية كونه فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، حيث تتباين درجات الحرارة بشكل مستمر، ويمثل كذلك بداية فعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية بما فيها شبه الجزيرة العربية، حيث تزداد حالات عدم الاستقرار الجوي وتتعاظم فرص هطول الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي.

وفي الدائرة القطبية الشمالية، يضع الاعتدال الخريفي حداً لفترة أشعة الشمس الصيفية المستمرة، ويفتح المجال لعودة أضواء الشفق القطبي التي تزين السماء معلنة بداية دورة جديدة من الظواهر الطبيعية.

ويأتي الاعتدال الخريفي كأحد أبرز الظواهر الفلكية السنوية التي تحدد ملامح التغيرات المناخية حول العالم.