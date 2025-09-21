الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في ندوة حملة “أطفالنا مسؤوليتنا” ضمن فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة “أولادنا”.

القومي لذوي الإعاقة يشارك في حملة "أطفالنا مسؤوليتنا" لحماية الصغار من الإساءة

وتهدف الحملة إلى حماية الأطفال ذوي الإعاقة من أي إساءة موجهة لهم، من خلال التوعية بطرق التعامل الآمنة، وتمكين الأطفال وتشجيعهم على التعبير، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يعمل بكل قوة للتصدي لأي اعتداء أو تنمر أو تحرش ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا الأطفال، بالتنسيق مع جهات التحقيق لاتخاذ العقوبات الرادعة.

وأشارت إلى أن المجلس يفعّل عدة آليات للتعامل مع هذه الحالات، منها المبادرة القومية “أسرتي قوتي” تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من مواجهة هذه المخاطر.

كما أوضحت أن المجلس يوفر محامين للدفاع عن المتضررين، ويتدخل عبر فرق التدخل السريع ميدانيًا لمتابعة أي انتهاك يقع ضدهم. وأكدت أن المجلس يستقبل الشكاوى من خلال الخط الساخن (16736)، إلى جانب دور وحدة الرصد والمتابعة التي ترصد الانتهاكات سواء على أرض الواقع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت كريم على أن المجلس لا يكتفي بالإجراءات القانونية فقط، بل يوظف أدوات القوى الناعمة كالثقافة والفنون لمواجهة هذه الظواهر، من خلال ورش تدريبية، مهرجانات، وعروض فنية وموسيقية تساهم في رفع وعي المجتمع وتعزيز دمج وتمكين ذوي الإعاقة.