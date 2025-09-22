رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بذكرى تأسيس الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.
وتشهد أجندة رئيس الوزراء خلال زيارته إلى نيويورك المُشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية من الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يلقي كلمتي مصر خلال كُل من الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي للمرأة، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.