تسريبات الكرة الذهبية وترتيب محمد صلاح المتوقع فى البالون دور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الإعلان عن أفضل لاعب فلا العام خلال حفل الكرة الذهبية الذى يقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وينقل على قناة بي إن سبورتس الإخبارية على الهواء مباشرة.

حفل الكرة الذهبية

وأصبح محمد صلاح قائد منتخبنا الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزي، حديث الجميع في الساعات الماضية خاصة وأن الفرعون يمنى النفس بالجائزة المرموقة لأول مرة في مسيرته، حيث لم يتجاوز المركز الخامس خلال منافسته على الكرة الذهبية في السنوات الماضية وحقق هذا المركز مرتين الأولى في 2019 والثانية في 2022، كما احتل المركز السادس في 2018 والسابع في 2021 وأخيرًا المركز 11 في 2023، خلال كل السنوات التي ترشح فيها للجائزة.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2025

وانتشرت في الساعات الماضية عدة تسريبات حول الترتيب النهائي للكرة الذهبية، وابتعد فيها محمد صلاح عن المراكز الأربعة الأولى حيث تبادل لامين يامال ورافينيا وعثمان ديمبلى الصدارة في 3 نسخ مختلفة من التسريبات التي ظهرت.

وجاء ترتيب محمد صلاح بين المركزين الخامس والثامن وفى انتظار الحفل الذى سيقام في التاسعة مساء اليوم وينقل على قناة بي إن سبورتس الإخبارية، التى ستكون القناة الناقلة للبالون دور.

ميعاد حفل البالون دور

ينطلق حفل البالون دور في العاصمة الفرنسية "باريس"، الساعة 9:00 مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

قائمة العشرة الأوائل في جائزة الكرة الذهبية 2025

الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

الإسباني لامين يامال (برشلونة)

البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

محمد صلاح (ليفربول)

الفرنسي ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).