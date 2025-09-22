تعاون إعلامي بين قناتي القاهرة الإخبارية والمملكة الأردنية للتبادل الإخباري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - زار رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، الإعلامي سمير عمر، قناة المملكة الأردنية، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للقناة جعفر الزعبي.

وأجرى "عمر" جولة داخل القناة اطّلع خلالها على تجربتها في تطوير محتواها الإخباري والمهني، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وناقش الجانبان التعاون بين قناتي القاهرة الإخبارية والمملكة، إضافة إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين القناتين للتبادل الإخباري والخبرات بين الزملاء في القناتين.