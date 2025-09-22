اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح قبل حفل البالون دور: تستحق الأفضل دائمًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:36 مساءً - حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، على دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى قبل حفل البالون دور الذى يقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وينقل على قناة بي إن سبورتس الإخبارية على الهواء مباشرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورة للملك المصرى ، وعلقت قائلة:" تستحق الأفضل دائمًا ..كل الدعم لقائد منتخبنا".

وانتشرت في الساعات الماضية عدة تسريبات حول الترتيب النهائي للكرة الذهبية، وابتعد فيها محمد صلاح عن المراكز الأربعة الأولى حيث تبادل لامين يامال ورافينيا وعثمان ديمبلى الصدارة في 3 نسخ مختلفة من التسريبات التي ظهرت. وجاء ترتيب محمد صلاح بين المركزين الخامس والثامن وفى انتظار الحفل الذى سيقام في التاسعة مساء اليوم وينقل على قناة بي إن سبورتس الإخبارية، التى ستكون القناة الناقلة للبالون دور. ميعاد حفل البالون دور ينطلق حفل البالون دور في العاصمة الفرنسية "باريس"، الساعة 9:00 مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأصبح محمد صلاح قائد منتخبنا الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزي، حديث الجميع في الساعات الماضية خاصة وأن الفرعون يمنى النفس بالجائزة المرموقة لأول مرة في مسيرته، حيث لم يتجاوز المركز الخامس خلال منافسته على الكرة الذهبية في السنوات الماضية وحقق هذا المركز مرتين الأولى في 2019 والثانية في 2022، كما احتل المركز السادس في 2018 والسابع في 2021 وأخيرًا المركز 11 في 2023، خلال كل السنوات التي ترشح فيها للجائزة.