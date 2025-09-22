وزارة التعليم: لا توجد تعليمات بإلزام ولى الأمر بكتابة إقرار استلام الكتب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - أكد مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا توجد أية تعليمات للمدارس بالزام ولى الأمر بكتابة إقرار باستلام الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة أكدت على عدم ربط استلام الكتب بدفع المصروفات، و أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات بكتابة اقرار للكتب الدراسية والمصروفات، وأن الورقة المتداولة حالة فردية لاحدى المدارس وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت اقرار لاحدى المدارس التجريبية بإلزام ولى الأمر ينص على التالى: "بأننى استلمت الكتب المدرسية كاملة وأننى سأقوم بسداد مصروفات الكتب المدرسية فى حال فرض رسوم اضافية وان لم أقم بسدادها يتم استبعاد ملف الطالب وهذا اقرار منى بذلك".