رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك.

وحضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمــر العالمى الرابع للمــرأة، الذى يقام تحت شعار: "إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".