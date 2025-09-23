التعليم: مد الاختيار بين البكالوريا والثانوية للطلاب حتى 1 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:25 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وحرصا على استقرار العملية التعليمية، تقرر مد فترة السماح لجميع الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بمرحلة التعليم الثانوي العام باختيار الالتحاق بـ ( نظام البكالوريا أو نظام الثانوية العامة ) أو تعديل الرغبة ، وذلك حتى الأربعاء 1 أكتوبر 2025

ويتم إعداد كشوف نهائية ببيانات الطلاب الملتحقين بكل نظام على حدة تشمل ( الاسم - المدرسة - الإدارة - المديرية - الرقم القومي)، ويتم إرسالها معتمدة إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام الوزارة حتى يتسنى عرضها على وزير التربية والتعليم.

بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام المنازل بالصف الأول الثانوي العام، فيسمح لهم بإبداء الرغبة في اختيار أحد النظامين ( نظام البكالوريا - نظام الثانوي العام) وقت التقدم على أن ترفق استمارة الرغبات ضمن مستندات الالتحاق.