الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الجونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والجونة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى.

وجاءت أخطر هجمات الربع ساعة الأولى من الشوط، تسديدة صاروخية من أرنو راندريانانتيناينا لاعب الجونة، ارتطمت فى عارضة مرمى الزمالك.

وفى الربع ساعة الثانية كثف الزمالك الضغط على الجونة، وجاءت تسديدة نبيل دونجا فى الدقيقة 22 على مرمى الجونة هى الأبرز طوال الـ 15 دقيقة الثانية.

وفى الدقيقة 27 نجح عدى الدباغ فى تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض، مستغلاً الكرة العرضية التي مررها ناصر ماهر، بعدها سيطر الزمالك بشكل كامل على مجريات المباراة وهدد مرمى الجونة باكثر من كرة.

تشكيل الزمالك يضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق، الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر- آدم كايد - عبد الحميد معالي، الهجوم: عدى الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر و سيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

ويضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد علاء، خط الدفاع: خالد أحمد حسن- ألفا تيراي - صابر الشيمي - عبدالجواد تعلب، خط الوسط: حفيظ إبراهيم - بلال السيد - محمود حسونة، خط الهجوم: على الزاهدي - محمد النحاس - أرنو راندريانانتيناينا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد مسعود وأدهم كريم ومحمد محمود ورضا صلاح وهشام وائل وصامويل أوجو ومحمد عماد وعبد الله السعيد ومروان محسن.

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة و تعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط ، يحتل بها المركز السادس عشر.