نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تحتفل بيوم ألزهايمر العالمي بافتتاح تطوير دور رعاية "أبي" و"أمي" بالباقيات الصالحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لألزهايمر، افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير ورفع كفاءة دور "أبي" و"أمي" لرعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر التابعة لجمعية الباقيات الصالحات، التي أسستها الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي.

جولة تفقدية وإشادة بالخدمات

واستقبلت الوزيرة كلًا من الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أحمد الفقي الرئيس التنفيذي للجمعية، وعدد من قياداتها والعاملين بها.

وخلال جولتها، تفقدت وزيرة التضامن مكونات الدور واطمأنت على مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة أن جمعية الباقيات الصالحات تمثل نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية المتكاملة لكبار السن ومرضى ألزهايمر، وتُجسد قيم الرحمة والعطاء، فضلًا عن كونها شريكًا فاعلًا للمجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزيرة: "لقد لمستُ اليوم تجربة إنسانية وعلمية متكاملة تعكس عمق رسالة الجمعية، وتؤكد أهمية التكامل بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة الفئات الأولى بالرعاية."

رعاية متخصصة بمعايير دولية

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة ياسين أن "دار أبي" و"دار أمي" تُعدان نموذجًا متطورًا لدور الرعاية طويلة المدى، حيث جرى تطويرهما وفق أحدث الأكواد الدولية في مجال علاج ودعم مرضى ألزهايمر وكبار السن.

وأضافت أن المبنى يضم أربعة طوابق متكررة للإقامة بطاقة استيعابية تصل إلى 140 نزيلًا، ويُشرف على الخدمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية في التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب فرق مدربة تدريبًا عالي المستوى لتقديم رعاية متكاملة وصحية ونفسية وتأهيلية.

شكر وتقدير

وأعربت ياسين عن تقديرها لدعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لجهود الجمعية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية التي تعلي من قيمة الإنسان وكرامته في مختلف مراحل العمر.

قيادات حاضرة

رافق الوزيرة خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، إضافة إلى الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

1000554857

1000554856

1000554855

1000554852

1000554854

1000554853