نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع السيد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

مصر تؤكد دعمها للشرعية في اليمن

في مستهل اللقاء، نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي، مشددًا على موقف مصر الثابت في دعم الحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والتزامها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، باعتبار أمنه واستقراره ركيزة أساسية للأمن الإقليمي ولمنطقة البحر الأحمر.

الحل السياسي السبيل لإنهاء الأزمة

أكد رئيس الوزراء أن مصر تدعم الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء المسار السياسي في اليمن، وصولًا إلى حل شامل ومستدام ينهي معاناة الشعب اليمني، ويلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.

إشادة يمنية بالدور المصري

من جانبه، أعرب رشاد العليمي عن تقديره العميق للرئيس السيسي ولدور مصر التاريخي في مساندة اليمن، مستعرضًا جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، وداعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لمساندة الشرعية.

دعوة لتفعيل اللجنة المشتركة

طالب العليمي بتفعيل اللجنة المشتركة بين مصر واليمن لبحث أوجه التعاون، مشيدًا بمتانة الروابط التي تجمع الشعبين، ومؤكدًا أن دور مصر يظل ركيزة أساسية في دعم قضايا الأمة العربية.