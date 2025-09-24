نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق نحو حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر حل الدولتين يمثل نقطة انطلاق مهمة على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، مشددًا على دعم مصر الكامل لكل الجهود التي تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. جاء ذلك في تصريحاته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.

رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

أوضح رئيس الوزراء أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا جميع المحاولات أو الأفكار الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع وامتداده إلى دول أخرى في المنطقة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

دعم جهود الوسطاء ووقف إطلاق النار

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأولوية العاجلة تكمن في دعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء الأبرياء، مؤكدًا ضرورة الإسراع في الإفراج عن المحتجزين، بما يعزز فرص العودة إلى مسار سياسي عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

وشدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع قطاع غزة يجب أن يكون في إطار معالجة جذور ومسببات الصراع، مؤكدًا أهمية تنفيذ مسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما شدد على أن غزة تمثل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأنه يجب أن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لمنظومة حكم واحدة تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية.