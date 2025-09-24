نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض توجه بسرعة التنسيق لبحث الحلول لمشكلات أهالي وادي مجيرح بمدينة دهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئيس مدينة دهب بسرعة بحث حلول مشكلات أهالي وادي مجيرح بجنوب سيناء، مؤكدة على أن الدولة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، خاصة القرى والوديان البعيدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء لوضع حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات التي طرحها اهالي الوادى.

كما وجهت د. منال عوض ببحث توفير فرص لأهالي الوادي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، ودراسة إمكانية تطبيق حلول تعتمد على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء. موجهة النصيحة للأسر العربية بالبحث عن فرص عمل جديدة خارج نطاق الوادي لزيادة مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت د.منال عوض أن أبناء الوادي جزء أصيل من المجتمع، وأن الدولة حريصة على دعمهم وتوفير احتياجاتهم، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مشددة على متابعة تنفيذ المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة منال عوض، بمدينة دهب،وذلك فى اطار جولتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بها، حيث قامت سيادتها بزيارة وادي مجير، بحضور اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة دهب ،والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية، والتقت بعدد من الأسر العربية بالمنطقة، واستمعت لابرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والخدمات الصحية. كما استمعت إلى الحرف والأنشطة التي يمارسها الأهالي، في إطار الاهتمام بدعم المجتمع المحلي.