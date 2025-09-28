نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد أولوية مصر لزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الحالي، المقرر انتهاء ولايته في أكتوبر المقبل، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى مهام منصبه حتى عام 2030، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

تهنئة للرئيس المرتقب وتقدير للإنجازات السابقة

وجه الرئيس السيسي التهنئة للدكتور جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك الذي تتخذ مصر من مقره الرئيسي، وأشاد بجهود الدكتور بينيديكت أوراما خلال السنوات العشر الماضية، معربًا عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ودوره في تعزيز التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة حصة إفريقيا في التجارة العالمية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور جورج إلومبي رؤيته وخططه المستقبلية لتطوير البنك وتعزيز دوره في دعم التجارة الأفريقية، بينما أكد الدكتور أوراما على استمرار البنك في أداء مهامه الحيوية داخل القارة، مستعرضًا أبرز إنجازاته، ومنها المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، معربًا عن الامتنان للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسي.

دعم قدرات الدول الأفريقية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد على أهمية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز التصنيع وتنمية صادراتها، وتذليل العقبات الهيكلية، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الدول، ويعظم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، ويدعم جهود الدول الأفريقية في تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 للتنمية في إفريقيا.

مصر تضع زيادة صادراتها في صدارة أولوياتها

وأشار الرئيس السيسي إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا على الأولوية التي تمنحها مصر لزيادة صادراتها، خصوصًا إلى الدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى توطين الصناعة داخل مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستعرضًا الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري في العديد من المجالات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك، وزيادة مساهمة البنك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل الدولة، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والمؤسسات المالية الإفريقية.