فتح باب التقديم لمنح دراسية كاملة بجامعات أهلية للطلاب المتفوقين وفق معايير الاستحقاق الاجتماعي

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن بدء التقديم للحصول على منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية وSTEM ومدارس النيل (من الدور الأول)، وذلك وفقًا لمعايير الاستحقاق الاجتماعي التي تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تغطية كاملة للمصروفات والسكن والتغذية

تشمل المنحة إعفاء كامل من المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى سكن طلابي مجهز ومتكامل يشمل التغذية مجانًا، بما يضمن بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة للطلاب المستفيدين.

التخصصات المتاحة في مختلف المجالات

تتيح المنحة فرصة الدراسة في عدد من البرامج المتميزة، وهي:

الطب

التمريض

الطب البيطري

الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الزراعة

إدارة الأعمال

السياحة

الفنون والتصميم

الجامعات المشاركة في المبادرة

تشمل الجامعات الأهلية المشاركة في المنح:

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية

جامعة الوادي الجديد الأهلية

جامعة الأقصر الأهلية

مواعيد التقديم والإعلان عن النتائج

بدأ التقديم يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتم إعلان النتائج يوم السبت 4 أكتوبر 2025.

للتقديم ومعرفة الشروط يمكن التسجيل عبر الرابط:

https://egyaid-nsb.mohesr.gov.eg/