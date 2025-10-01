أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتفقد مصنع «غزل 2» بشركة مصر شبين الكوم ضمن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج

متابعة تجارب بدء التشغيل

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية في مصنع "غزل 2" الجديد التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة تجارب بدء التشغيل بالمصنع الذي يمثل إحدى المحطات المهمة في مسيرة تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر.

ضمن المشروع القومي لتطوير الصناعة

يأتي افتتاح وتشغيل المصنع في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يستهدف إحياء هذه الصناعة التاريخية ودعم تنافسيتها، بما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز مكانة مصر عالميًا

أكد رئيس الوزراء أن مصنع «غزل 2» يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نقلة نوعية في الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.