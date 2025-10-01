نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تبدأ تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة.. ولجنة لمتابعة التطبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة المهندسين المصرية البدء رسميًا في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة، وذلك عقب اعتمادها في جلسة مجلس النقابة رقم 44 المنعقدة في 31 مايو 2025، على أن يتم تطبيقها حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة، مع رصد الملاحظات وتقييم التجربة.

وأكد المهندس طارق النبراوي – نقيب مهندسي مصر – أن اللائحة الجديدة تمثل إطارًا متكاملًا ينظم ممارسة مهنة الهندسة، بما يضمن حقوق المهندسين ويحدد واجباتهم، ويعزز من جودة وكفاءة الأداء الهندسي. مشيرًا إلى أنها تحقق التوازن بين الحفاظ على ثوابت المهنة ومواكبة متطلبات العصر.

ثمرة عمل جماعي وحوار موسع

من جانبه، شدد الأستاذ الدكتور أحمد البدوي – وكيل النقابة ورئيس لجنة ممارسة المهنة – على أن صدور اللائحة كان مطلبًا ملحًا لجميع مهندسي مصر منذ سنوات، قائلًا: "ها نحن نحقق لمهندسي مصر ما طالبوا به مرارًا وتكرارًا".



وأوضح أن إعداد اللائحة جاء ثمرة عمل جاد ونقاشات موسعة وورش عمل واجتماعات مع جميع الشعب الهندسية، بما يضمن وضع قواعد واضحة لترتيب الممارسة المهنية، والارتقاء بالقطاع الهندسي، وتلبية طموحات أعضاء النقابة.

لجنة لمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية

عقدت لجنة ممارسة المهنة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أحمد البدوي، وبحضور المهندس الاستشاري السيد حسن – مقرر اللجنة، وأعضائها.

وأكد المهندس السيد حسن أن اللجنة ملتزمة بـ الدفاع عن حقوق المهندسين وتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات مزاولة المهنة والتحقيق فيها، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز التفتيش الفني، للتأكيد على التزام الاستشاريين بإعداد تقارير فنية مطابقة للقانون واللائحة الموحدة، حفاظًا على كفاءة الأداء الهندسي ومكانة المهنة.

خطوة إصلاحية نحو تطوير المهنة

أوضحت النقابة أن تنفيذ اللائحة يمثل خطوة إصلاحية كبرى نحو تنظيم المهنة وضمان تطبيق قواعد مهنية واضحة وشفافة، بما يرفع مستوى الممارسة الهندسية في مصر، ويحمي حقوق المهندسين وأصحاب الأعمال، ويعزز من دور النقابة كحارس أمين على المهنة.