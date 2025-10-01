نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس في مختلف المحافظات تنفيذ أول تقييمات خاصة بالفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة مستوى تحصيل الطلاب منذ بداية العام الدراسي.

وتأتي هذه التقييمات كخطوة أساسية لقياس مستوى الطلاب بشكل دوري، حيث تعتمد الوزارة على نظام التقييمات الشهرية والتقييمات المستمرة بديلًا عن الاعتماد الكلي على امتحانات نهاية الفصل الدراسي، بما يضمن تكوين صورة متكاملة عن مستوى الطالب الأكاديمي والسلوكي طوال العام.

وأكدت المديريات التعليمية على أن المدارس التزمت بالجدول الزمني المعلن مسبقًا لإجراء التقييمات، مع متابعة الإدارات التعليمية لسير العملية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتركز التقييمات الأولى على مراجعة ما تم دراسته خلال الأسابيع الماضية في المواد الأساسية، إضافة إلى تقييم مستويات الفهم والقدرة على التحليل والتطبيق، وهو ما يسهم في مساعدة المعلمين على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب وتقديم الدعم المناسب لهم مبكرًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه التقييمات لا تهدف فقط إلى قياس التحصيل العلمي وإنما تهدف أيضًا إلى تدريب الطلاب على النظام الجديد في الامتحانات، وإكسابهم مهارات الاستعداد النفسي والتنظيمي قبل خوض اختبارات منتصف ونهاية الفصل الدراسي.

كما أوضحت المديريات أن نتائج هذه التقييمات ستكون بمثابة مؤشرات أولية تساعد أولياء الأمور على متابعة مستوى أبنائهم، والعمل سويًا مع المعلمين لمعالجة أوجه القصور، بما يعزز من جودة العملية التعليمية.

وبدأت المدارس بالفعل في رفع تقارير دورية إلى الإدارات التعليمية حول سير التقييمات، وسط متابعة دقيقة من القيادات التعليمية للتأكد من انتظام العمل وتطبيق التعليمات الوزارية بشكل كامل.