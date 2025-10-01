نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تجتمع مع محافظ القاهرة لبحث سبل وإجراءات النقل الآمن لمجزر البساتين إلى ١٥ مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا" موسعا" مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر الحيوانية خاصة مجزر البساتين والعمل على النقل الآمن له لمنطقة ١٥ مايو، والتوسع في انتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، موجهة بضرورة إنشاء وحدة للبيوجاز داخل المجزر للإستفادة من كافة المخلفات الحيوانية، وكذلك خطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، واللواء يحى الأدغم سكرتير عام المحافظة، واللواء باسم عمارة مدير مديرية إسكان القاهرة، واللواء احمد الدميرى المشرف العام على إدارة الاعلام والعلاقات العامة ولفيف من قيادات وزارة البيئة ومحافظة القاهرة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع على سعي وزارة البيئة في مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفائتها، من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مثالية.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل أحد المراكز المعتمدة من وزارة البيئة وكذلك المراجعة الدقيقة للمقايسة والرسومات الخاصة بمجزر ١٥ مايو من قبل محافظة القاهرة لدراستها وتوفير مكان داخل المجزر لوحدة البيوجاز والكوكر، لرفع كفاءة إنتاجية المجزر، ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المجازر بما يخدم البيئة.

وشددت د. منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة المجازر الحيوانية خاصة مجزر ١٥ مايو لضمان الاستفادة القصوى من مخرجات المجزر بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والحصول عى حياة بيئة آمنة للمواطنين.

وأوضحت د. منال عوض سعى وزارة البيئة للتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز داخل المجازر الحيوانية والاستفادة بما ينتجه من مخلفات في صورة طاقة حيوية وإنتاج اسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، حيث يتم ادخال روث الحيوانات ومخلفات الأمعاء لإنتاج غاز حيوى وسماد عضوي، يساهم في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية، وتعظيم إنتاج الأراضي والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة ستسعى جاهدة إلى التعاون مع محافظة القاهرة لتذليل كافة العقبات للاستفادة من التوسع في مساحة مجزر ١٥ مايو لإعادة تشغيله

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ان مجزر ١٥ مايو قد تم إنشاءه منذ عام ٢٠١٥، وحصل على موافقة بيئية "، ثم قامت المحافظة طبقا للتوجيهات الرئاسية بالإعداد لنقل مجزر البساتين إلى مجزر ١٥ مايو والتجهيز لإفتتاحه، مضيفا ان المحافظة حصلت على تصريح بتوسيع المجزر من خلال توفير ١٠ أفدنة قد تم استلامهم من قبل جهاز ١٥ مايو، حيث تم التعاقد بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة القاهرة لتشغيل المجزر.

وأوضح المحافظ إنه سيتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل وزارة البيئة، معربا عن رغبته في الإنتهاء فى أسرع وقت من الدراسات والرسومات لنقل المجزر بشكل بيئى آمن.

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى مدفن الطوب الرملي بمحافظة القاهرة الذى تم إغلاقه غلقا آمنا وكيفية الإستفادة منه وإستغلاله بالشكل الأمثل.