نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يلقى بيانًا حول اعتراض الرئيس على مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك ضمن فعاليات دور الانعقاد العادي السادس المنقوص من الفصل التشريعي السادس.

عرض اعتراض الرئيس على القانون

وشهدت الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث استمع أعضاء المجلس إلى بيان رئيس الوزراء حول المواد محل الاعتراض، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

الإطار الدستوري والإجرائي

جاءت مشاركة رئيس الوزراء استنادًا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشته، مع جواز دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان يوضح الموقف الحكومي.

الخطوة المقبلة

من المقرر أن يحيل مجلس النواب الاعتراض الرئاسي وما ورد في بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة، لمناقشة الملاحظات وصياغة تقرير بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.