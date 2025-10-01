نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: مشروعات "مستقبل مصر" ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد د. بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمناقشة مستجدات التنفيذ في المشروعات القومية.

مشروعات متنوعة تعزز الاقتصاد الوطني

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز "مستقبل مصر"، وتشمل:

التوسع الزراعي في منطقة الدلتا الجديدة.

مشروعات الصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية.

مدينة مستقبل مصر الصناعية.

التعاون مع وزارتي الزراعة والتموين لتطوير البورصة السلعية.

كما جرى استعراض جهود توفير السلع الاستراتيجية عبر رفع القدرة التخزينية للمحاصيل الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص

شدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وضمان استدامة التنمية.

توجيهات رئاسية للمشروعات الاستراتيجية

وجّه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، ومنها:

مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب.

التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

تطوير منظومة التصنيع الزراعي لتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

الاستثمار البيئي والمناخي

استعرض العقيد د. بهاء الغنام خلال الاجتماع تطورات إنشاء المدينة البيئية بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي كجزء من خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ختام الاجتماع

أكد الرئيس السيسي أن مشروعات "مستقبل مصر" تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازها.