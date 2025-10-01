نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات تكشف من ماسبيرو تفاصيل انتخابات البرلمان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الوطنية للانتخابات تكشف من ماسبيرو تفاصيل انتخابات البرلمان 2025

عاجل- مؤتمر صحفي لماسبيرو.. الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مواعيد وإجراءات انتخابات البرلمان المقبل.. بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لإدارة واحدة من أهم الاستحقاقات السياسية في مصر، حيث يعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي اجتماعًا حاسمًا صباح السبت 4 أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده الجهاز التنفيذي حول الإجراءات واللوجستيات الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مواعيد وإجراءات انتخابات البرلمان المقبل.. مؤتمر صحفي في ماسبيرو

وعقب الاجتماع مباشرة، تستعد الهيئة لعقد مؤتمر صحفي موسع في تمام الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، للكشف الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح، فترة الدعاية الانتخابية، وأيام التصويت في الداخل والخارج.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، بهدف ضمان أعلى درجات الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام أولًا بأول.

جدول الانتخابات.. ما الذي ينتظره الشارع المصري؟

يتطلع الشارع المصري لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني لـ انتخابات البرلمان 2025، حيث من المنتظر أن تحدد الهيئة بدقة مواعيد تقديم طلبات الترشح، الفترات الزمنية لحملات الدعاية، إلى جانب مواعيد الجولة الأولى والإعادة. كما سيتم الإعلان عن الآليات التي ستضمن نزاهة العملية الانتخابية، مثل استخدام القارئ الإلكتروني، ونشر القضاة على اللجان، وتوسيع دور المجتمع المدني في المتابعة.

إجراءات تنظيمية ولوجستية جديدة

التقرير المنتظر عرضه على مجلس الإدارة يتضمن تحديثات لوجستية مهمة، من بينها:

خطة توزيع اللجان الفرعية بما يتناسب مع الكثافة السكانية.

تسهيلات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أثناء عملية التصويت.

آليات لضمان سرعة إعلان النتائج عبر أنظمة إلكترونية حديثة.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مواعيد وإجراءات انتخابات البرلمان المقبل.. مشاركة واسعة للإعلام والمجتمع المدني

الهيئة الوطنية دعت جميع وسائل الإعلام لمتابعة الحدث من قلب ماسبيرو، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وإرسال رسالة واضحة حول التزام الدولة بالشفافية. كما ستوجه الدعوة للمنظمات المحلية والدولية المعتمدة لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهة النتائج.