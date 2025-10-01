نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تناول الاجتماع استعراض مستجدات التنفيذ في مشروعات الجهاز، بما يشمله من توسع زراعي وصناعي وتنمية عمرانية وثروة حيوانية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

التوسع الزراعي ومشروعات جنوب مصر

استعرض المدير التنفيذي للجهاز جهود التوسع الزراعي في منطقة الدلتا الجديدة بالظهير الغربي، والمشروعات المنفذة في جنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية.

كما تم استعراض التعاون مع وزارتي الزراعة والتموين في تطوير البورصة السلعية، ورفع القدرة التخزينية للسلع الاستراتيجية والمحاصيل الزراعية الأساسية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

توجيهات الرئيس السيسي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على:

أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

تقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب.

مواصلة التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، مع تطوير منظومة التصنيع الزراعي.

تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين في إطار التنمية الشاملة.

التنمية العمرانية والمدينة البيئية

تم استعراض دور جهاز مستقبل مصر في مشروعات التنمية العمرانية، حيث عرض العقيد دكتور بهاء الغنام تطورات إنشاء المدينة البيئية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

أكد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على أن مشروعات جهاز مستقبل مصر تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاح تلك المشروعات.