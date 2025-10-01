نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حريات الصحفيين" تعلن تضامنها مع مهاد الشرقاوي ضد BBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تضامنها الكامل والمطلق مع الزميل الصحفي مهاد الشرقاوي، وأدانت بشدة الإجراءات التعسفية وغير المبررة التي اتخذتها بحقه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وكشفت اللجنة أنها ترى أن سحب عرض العمل الرسمي لوظيفة "سينيور بروديوسر" وإنهاء تعاقده كـ "فريلانسر" دون مبرر مقنع يُمثّل انتهاكًا صريحًا لحقه في العمل وحرية التعبير، وإجراءً مُجحفًا يتنافى مع مبادئ العدالة المهنية.

وشددت اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية هو حق مشروع إنساني ومهني، وليس تهمة. وترفض رفضًا قاطعًا استغلال اتهام "معاداة السامية" كـ ذريعة تعسفية لسحب العرض الوظيفي، معتبرةً هذا المفهوم يُستخدم للتضييق على الصحفيين وحرمانهم من فرصهم المهنية لمجرد دعمهم للقضية الفلسطينية أو التعبير عن آراء سياسية تتعلق بالاحتلال.

واستنكرت اللجنة بشدة الربط التعسفي وغير المشروع بين الرأي الشخصي للصحفي خارج إطار العمل وكفاءته المهنية داخل المؤسسة.

المطالب الرسمية للجنة الحريات من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC):