نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر: خطر غمرها بالمياه مع تزايد فيضان النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا شاملًا حول تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، ما انعكس سلبًا على الأشقاء في السودان.

تحذيرات عاجلة للمتعدين على أراضي طرح النهر

أكد وزير الري أن الوزارة اتخذت استعدادات مسبقة لمواجهة الفيضان، من بينها إرسال خطابات إلى جميع المحافظين بضرورة تنبيه المتعدين على أراضي طرح النهر لإخلائها فورًا.



وحذر الوزير من أن هذه الأراضي قد تتعرض للغمر الكامل بالمياه خلال الفترة الحالية، باعتبارها جزءًا من القطاع المائي للنيل، ما يجعل بقاء أي تعديات عليها خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات.

التصرفات الإثيوبية الأحادية وراء تفاقم الأزمة

أوضح وزير الري أن أحد أسباب الزيادة المفاجئة في كميات المياه يرجع إلى التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي فيما يخص إدارة مياه النهر، وهي الإجراءات التي حذرت مصر منها مرارًا لما لها من تداعيات خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان.