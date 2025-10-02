نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح فى انتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استقالة 14 عضوا من أعضائه، تمهيدًا لخوضهم انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وجاءت أسماء الأعضاء المستقيلين كالآتي:

أحمد عبد الجواد محمد محمد

وليد محمود فوزى على المليجى

أحمد صبيح محمد خشانة

سمير محمد البيومى أحمد رمضان

مصطفى بيومى محمد بيومى

فرج فتحي فرج على

سالم شتيوى سالمان غنيم

محمد عبده صديق اللمعى

دينا محمد نبيل محمد هلالى

اكمل سامى نجاتى خطاب

محمد مجدى فريد محمد

نهى احمد فتحى احمد زكى

عادل محمد حجازى احمد

ياسر محمد اسماعيل الهضيبى

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا للمادة (55) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بعرض رئيس المجلس للاستقالة على مكتب المجلس لمناقشتها.

وأضاف أن هيئة مكتب المجلس عقدت اجتماعًا حضره الأعضاء المستقيلون، حيث أكدوا قرارهم بشكل نهائي، في إطار عزمهم الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.