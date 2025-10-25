نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مباراة حاسمة أمام إيجل نوار البوروندي للمنافسة على بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف إيجل نوار، السبت، في إياب دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان "نسر الجزيرة" قد عاد من مواجهة "النسر الأسود" منتصرا بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، ليدخل "موقعة النسور" في الإياب في وضع أفضل يقربه من التأهل.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي وإيجل نوار على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 8 مساء، ويديرها طاقم تحكيم بقيادة السنغالي عيسى سي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

وتنقل أحداث مباراة الأهلي والفريق البوروندي عبر شبكة قنوات "أون سبورت" التي حصلت على حقوق بث المباراة في دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وإيجل نوار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "أون سبورت 1".