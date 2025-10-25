نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات ميسّرة للتظلم على مخالفات السيارات إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الإجراءات الميسّرة التي تتيح للمواطنين التظلم على مخالفات السيارات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب المرور، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

التحقق من تفاصيل المخالفات قبل التظلم

يجب على المواطن قبل تقديم التظلم مراجعة المخالفات المسجلة على سيارته بدقة، ويمكنه الاستعلام عنها من خلال:

الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور عبر خدمة "الاستعلام عن المخالفات".

تطبيقات الخدمات الحكومية مثل "خدمات مصر الرقمية" التي توفر أيضًا إمكانية الاطلاع على تفاصيل المخالفات.

تحديد نوع المخالفة وأسباب الاعتراض



ينبغي على مقدم التظلم التأكد من أن لديه مبررًا قانونيًا واضحًا للاعتراض، مثل عدم ارتكاب المخالفة أو وجود خطأ في بيانات التسجيل أو الرصد الإلكتروني.

خطوات تقديم التظلم الإلكتروني

يتم تقديم التظلم عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور.

اختيار خدمة "تظلمات رخص المركبات".

تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم الرخصة والرقم القومي ونوع الرخصة.

الاطلاع على تفاصيل المخالفة المراد التظلم عليها.

الضغط على خيار "تقديم تظلم".

كتابة شرح واضح لسبب الاعتراض.

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى يتم البت فيه.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويُسرّع الإجراءات، ويتيح تقديم التظلمات إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان دون عناء.