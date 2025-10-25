نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بتروجت: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال توفيق محمد لاعب بتروجيت الحالي وإنبي السابق، لدينا طموح تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتواجد ضمن الكبار، نحاول ونجتهد مثلنا مثل كل الفرق وفي النهاية النتيجة من عند الله.

وتابع "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة في بطولة الدوري قوية وشريفة، نحاول تأدية المباريات على أكمل وجه لتحقيق الهدف المطلوب، وهو التواجد ضمن الكبار لإنه حدث مهم يريح الفريق ويمنحه دوافع المنافسة وجمع النقاط وتأمين التواجد مع السبعة الكبار.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: المنافسة على اللقب قوية، لا يمكنني تحديد من سيتواجد ضمن السبعة الكبار ومن سيهبط للتواجد ضمن مجموعة الهبوط، الجميع دعم صفوفه وصرف أموالًا كثيرة من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى له كل الفرق، الجميع أقوياء وكبار وعلى أعلى مستوى ويؤدون مبارياتهم على أكمل وجه، ويستطيعون تحقيق هدف التواجد ضمن السبعة الكبار.

وواصل لاعب إنبي السابق: أتمنى تتويج بطل جديد بلقب الدوري هذا الموسم، لأن ذلك سيمنح المنافسة شكل وطعم جديدين ومختلفين، لكن يبقى الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز هم الأقرب لحصد الدرع.

واختتم توفيق محمد حديثه: كل الفرق تستطيع المنافسة على لقب بطولة الدوري والتواجد ضمن فرق المربع الذهبي، الفوارق كما قلت لك أصبحت قليلة، لذلك كل شيء وارد في مسألة تتويج بطل جديد للدوري.