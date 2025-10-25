نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. شبورة كثيفة وتقلبات خريفية مفاجئة تضرب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الخريفية المفاجئة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن الطقس سيشهد أجواءً خريفية مائلة للبرودة صباحًا، وحارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحذر وتخفيف السرعة أثناء القيادة في أوقات الذروة الصباحية للشبورة.

رذاذ خفيف وسحب منخفضة على بعض المناطق

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 19

مطروح: العظمى 27 – الصغرى 18

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 19

قنا: العظمى 36 – الصغرى 21

أسوان: العظمى 37 – الصغرى 23

نصائح الأرصاد للمواطنين



دعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء ملابس خريفية معتدلة خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، مع الالتزام بتعليمات المرور أثناء الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس خلال الساعات القادمة.