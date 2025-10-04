نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني يستقبل عميد كلية الطب بجامعة "كيل" لتعزيز التعاون الأكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، استضافت كلية طب قصر العيني برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة Prof. Dr. Joachim Thiery، عميد كلية الطب بجامعة كيل، وذلك في زيارة رسمية لكلية الطب.

وقد حضر الاستقبال كلٌّ من: الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث؛ الدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ الدكتور محمود الفقي، رئيس المكتب الدولي بكلية طب قصر العيني؛ الدكتورة دعاء توفيق، منسق الاتفاقية بين كليتي طب قصر العيني وجامعة كيل.

وجاءت المحادثات مركّزة على عدد من المحاور العملية، منها إنشاء آليات لتبادل الطلاب بحيث يستفيد جزء من الطلبة من فترات امتياز وتدريب سريري متبادل بين الجانبين، وإفساح المجال لتدريب الأطباء المصريين في مرافق ومختبرات جامعة كيل، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ورفع مستوى المشاركة في برامج البحث العلمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية هذه الخطوة في تدعيم الشراكة الأكاديمية بين مصر وألمانيا، وإرساء آليات عملية لبرامج التبادل والتدريب المشترك، مع وضع خطة زمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المستقبلية.