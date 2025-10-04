نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر: رجال القوات المسلحة درع الوطن وسنده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب مدبولى في برقيته عن أخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات للقائد العام ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل، مؤكدًا أن نصر أكتوبر العظيم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة العربية، ورمزًا للفداء والتضحية من أجل صون كرامة الوطن ووحدة أراضيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن جيل أكتوبر المجيد سطر بدمائه الطاهرة صفحات من المجد والبطولة، أثبتت للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها ولا تتهاون أمام أي معتدٍ، مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خالدة في سبيل الوطن.

واختتم مدبولى برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله رجال القوات المسلحة درعًا وسيفًا لمصر ضد أي محاولات للنيل منها أو المساس بأمنها واستقرارها، وأن يوفقهم في أداء رسالتهم النبيلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو مواصلة مسيرة التنمية والبناء في ربوع الوطن.