أحمد جودة - القاهرة - قبل ما تفوّل عربيتك.. اعرف أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود

اعرف أسعار البنزين والسولار النهارده.. استقرار جديد يهم كل مواطن.. سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير الذي عُقد في أبريل الماضي. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة لأسعار النفط العالمية، وحركة الصرف، وتكلفة الإنتاج المحلي، ما يجعل القرار محل اهتمام كل مواطن يستخدم البنزين أو السولار في التنقل أو العمل.

أسعار البنزين والسولار اليوم

سعر لتر بنزين 95 : 19 جنيهًا.

: 19 جنيهًا. سعر لتر بنزين 92 : 17.25 جنيهًا.

: 17.25 جنيهًا. سعر لتر بنزين 80 : 15.75 جنيهًا.

: 15.75 جنيهًا. سعر لتر السولار : 15.5 جنيهًا.

: 15.5 جنيهًا. سعر لتر الكيروسين : 15.5 جنيهًا.

: 15.5 جنيهًا. سعر طن المازوت للصناعات (باستثناء المخابز ومحطات الكهرباء): 10،500 جنيه للطن.

(باستثناء المخابز ومحطات الكهرباء): 10،500 جنيه للطن. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.

قرار لجنة التسعير

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت في 11 أبريل الماضي عن تثبيت الأسعار الحالية للبنزين والسولار والمازوت الصناعي، بالإضافة إلى الغاز المخصص لمصانع الطوب، مع الإبقاء على سعر أسطوانة البوتاجاز دون تغيير. وأوضحت اللجنة أن القرارات تُتخذ بناءً على دراسة دقيقة للأسعار العالمية للخام، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تأثير استقرار الأسعار على المواطن

يساهم تثبيت أسعار البنزين والسولار في استقرار تكاليف النقل والمواصلات، وبالتالي الحفاظ على مستويات أسعار السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة. كما أن استقرار سعر السولار تحديدًا يعد عاملًا مهمًا لقطاع النقل الثقيل، الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء والمنتجات في السوق المصري.

التوقعات للفترة المقبلة

من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي مرة أخرى في يناير المقبل 2026 لتحديد أسعار المنتجات البترولية للفترة الجديدة، وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية. وتشير التوقعات إلى أن أي تحركات في أسعار النفط عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار محليًا، وهو ما يترقبه الشارع المصري عن قرب.