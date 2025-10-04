نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مصنعى المستحضرات الصيدلية الصلبة والمحاليل الوريدية ويطلع على التطويرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة ومصنع المحاليل الوريدية كبيرة الحجم التابعين لشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جولته لافتتاح وتفقد المصانع المطورة التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وخلال زيارة مصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة، استعرض الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، خطوط الإنتاج التي تشمل الأقراص الصلبة، الكبسولات الجيلاتينية، البودرات البشرية والبيطرية، وماء المذيب للمضادات الحيوية، موضحًا أن المصنع تمت إعادة تأهيله خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2024 بتكلفة 20 مليون جنيه، وأضافت خطوط جديدة للمستحضرات البيطرية بتكلفة مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع: 420 مليون قرص، 100 مليون كبسولة صلبة، 2.8 مليون كيس للمنتجات البيطرية، و36 مليون كيس لماء المذيب.

أما مصنع المحاليل الوريدية الكبيرة الحجم، فقد خضع أيضًا لتطوير شامل خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2024 بتكلفة 25 مليون جنيه، شملت إحلال محطة المياه، إعادة تأهيل شبكة الإنتاج، رفع كفاءة التكييف، وإحلال وحدات الشيلر.

ويضم المصنع ثلاثة خطوط لإنتاج المحاليل الوريدية، بما في ذلك ماكينات متقدمة نادرة على مستوى الشرق الأوسط. تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمحاليل الوريدية في الزجاجات إلى 18 مليون زجاجة، وفي الأكياس إلى 8.4 مليون كيس.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التطويرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي للدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة وجودة عالية.