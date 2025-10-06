الرئيس السيسى: علينا أن نستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأوضاع الإقليمية، لم تعد تحتمل التراخى، والظروف التى نعيشها، تتطلب منا أن نكون على قدر المسئولية، وأن نستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات، بل والتقدم إلى الأمام.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة: "لقد خاضت مصر وإسرائيل حروباً ونزاعات عسكرية ضارية، دفع فيها الطرفان أثمانا فادحة من الدم والدمار، وكان للعداء أن يستمر ويتجذر، لولا بصيرة الرئيس السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية آنذاك والوساطة الأمريكية، التى مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع أنهى دوامة الانتقام وكسر جدار العداء وفتح صفحة جديدة من التاريخ".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن السلام كى يكتب له البقاء.. لا بد وأن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف.. لا أن يفرض فرضا، أو يملى إملاء".