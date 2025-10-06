الرئيس السيسى: أوجه التحية للرئيس الأمريكى على مبادرته لوقف الحرب فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التجربة المصرية فى السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق بل كانت تأسيساً لسلام عادل رسخ الاستقرار وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، إنها نموذج تاريخى يحتذى به فى صناعة السلام الحقيقى.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى ذكرى حرب أكتوبر: "نؤمن إيمانا راسخا أن السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها. وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "السلام الذى يفرض بالقوة، لا يولد إلا احتقانا أما السلام الذى يبنى على العدل، فهو الذى يثمر تطبيعا حقيقيا، وتعايشا مستداما بين الشعوب"، متابعا: "أوجه التحية والتقدير للرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على مبادرته، التى تسعى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد عامين من الحرب والإبادة، والقتل والدمار.