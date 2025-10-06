نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد- أمطار غزيرة وصقيع ليلي.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين في المقال التالي

الأرصاد- أمطار غزيرة وصقيع ليلي.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين.. شهدت البلاد اليوم تقلبات جوية لافتة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الاثنين يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع أجواء باردة نهارًا على معظم الأنحاء، وشديدة البرودة ليلًا خاصة على المناطق الشمالية والصعيد. وأشارت التوقعات إلى استمرار فرص سقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات الساحلية، مع تحذيرات من شدة الرياح على فترات متقطعة.

أكدت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تلامس 10 درجات مئوية في بعض مناطق الوجه البحري، بينما تسجل السواحل الشمالية وشمال الدلتا انخفاضًا أكبر يصاحبه هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تمتد إلى بعض مناطق شمال الصعيد. كما حذرت الأرصاد من احتمالية تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر نتيجة غزارة الأمطار.

أشارت خرائط الطقس إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة. ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل، ما يزيد من برودة الطقس ويؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد اضطرابًا في حركة الملاحة مع ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، بينما البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، مع نشاط للرياح السطحية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة وقت سقوط الأمطار الغزيرة، واتباع تعليمات المرور لتفادي الحوادث الناتجة عن الشبورة المائية.

