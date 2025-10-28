نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تنظم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية ببنك التجاري وفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في مقار البنوك والشركات، ضمن جولاتها المستمرة لدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتعزيز التسويق للمنتجات المصرية التراثية.

وانطلقت فعاليات المعرض الجديد في مقر بنك التجاري وفا، في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والبنك، وبحضور عدد من قيادات البنك ومسؤولي قطاع التنمية والإدارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويُقام المعرض تحت إشراف الإدارة العامة للتسويق والمعارض بالإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، ويضم مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة التي تعكس جمال الحرف اليدوية المصرية، منها الديكورات المنزلية، والإكسسوارات، والمشغولات الخشبية والكروشيه، وأعمال السجاد، والتحف الفنية من الزجاج والديكوباج، والمفروشات والملابس، إضافة إلى اللوحات الخشبية المطعّمة بالأحجار والجلد الطبيعي، ومنتجات واحة سيوة التي تتميز بطابعها الأصيل وتصميماتها الفريدة.

وقد شهد المعرض إقبالًا واسعًا من الزائرين والعاملين بالبنك الذين أشادوا بجودة المعروضات وأصالتها وأسعارها المناسبة، مؤكدين أن تلك الفعاليات تسهم في دعم الصناعات اليدوية وتمكين الأسر المنتجة من تسويق منتجاتها بشكل مباشر.

ويأتي معرض "ديارنا" في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، والحفاظ على التراث المصري الأصيل، وتوفير منصات تسويقية مستدامة للحرفيين في مختلف محافظات الجمهورية.

