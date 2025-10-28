نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة تدريب المدربين حول آلية العودة وإعادة الإدماج لدعم المصريين العائدين من الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتفعيل دور الوزارة في ملف دعم المصريين العائدين من الخارج وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، شاركت وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية (CSF) في ورشة تدريب المدربين لموظفي الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حول "آلية العودة وإعادة الإدماج للمواطنين المصريين العائدين من الخارج".

تأتي الورشة ضمن أنشطة برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا (MPRR-NA)، المنفذ بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود (FCIM)، والممول من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية.

ويهدف البرنامج إلى ضمان العودة الطوعية والآمنة للمهاجرين من الفئات الأكثر هشاشة والعالقين في شمال إفريقيا، وتمكينهم من تحقيق إعادة إدماج مستدامة في بلدانهم الأصلية. ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: حماية المهاجرين من الفئات الأكثر هشاشة، ودعم عمليات العودة وإعادة الإدماج، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية بإدارة هذه العمليات.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والأستاذة أجنيشكا سترنيك مسؤولة السياسات ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والأستاذ كارلوس أوليفير كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وترأس وفد الوزارة المشارك الدكتور وائل عبد العزيز، الذي أكد في كلمته أن مشاركة وزارة التضامن تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن دمج العائدين في المجتمع يتطلب تنسيقًا فعالًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأوضح أن التعامل مع احتياجات العائدين من الهجرة غير الشرعية يستلزم اتباع منهجية علمية متكاملة تقوم على تقييم الاحتياجات بدقة ووضع خطط للتدخل والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن إعادة دمجهم وتمكينهم من استعادة حياتهم بشكل كريم وآمن.

وفي ختام كلمته، وجّه عبد العزيز الشكر لجميع الشركاء والمنظمين، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة جديدة نحو بناء قدرات وطنية قادرة على إدارة ملف العائدين بفعالية وإنسانية.

ويأتي دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية (CSF) كإطار تنسيقي يجمع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودعم العودة وإعادة الإدماج، من خلال تقديم الدعم الفني والإداري والمالي لضمان تكامل الجهود وتعزيز فاعلية التدخلات.

وتستمر ورشة العمل على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة فريق من وزارة التضامن الاجتماعي يضم كلًا من الأستاذ محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، والأستاذة مروة عبد الحميد مدير إدارة الحالة، وممثلين عن ثماني مديريات تضامن على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق اللوجيستي لفعاليات الورشة من قبل فريق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور أحمد سعده المدير التنفيذي للصندوق.



1000603287

1000603286

1000603285

1000603284